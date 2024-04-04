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Смачний та корисний сніданок: рецепт запеченого авокадо

Ціхоцька Марія

Смачний та корисний сніданок: рецепт запеченого авокадо

Цей рецепт – не просто спосіб зробити авокадо ще більш апетитним, але й можливість насолодитися корисною та поживною стравою. Простота приготування вражає: вам навіть не знадобиться рецепт!

Відкрийте для себе безмежний простір для кулінарної фантазії:

  1. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку, змастіть оливковою олією та приправте сіллю.
  2. Дайте волю своїй креативності: запечіть половинки без начинки або наповніть їх вишуканими й оригінальними інгредієнтами.

Ідеї для начинки:

  • Сніданок: вбийте в заглиблення яйця для ситної та енергійної ранкової трапези.
  • Закуска або перекус: нафаршируйте половинки авокадо салатом з вашими улюбленими овочами, морепродуктами або м'ясом, а зверху посипте тертим сиром для вишуканого смаку.

Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1 шт.
  • Оливкова олія – 10 г
  • Сіль – за смаком

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Приготування:

  1. Ретельно помийте авокадо, обсушіть його, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Змастіть половинки оливковою олією та приправте сіллю.
  2. За бажанням, додайте начинку: яйця, шматочки сиру, бекону, овочі або інші інгредієнти на ваш смак.
  3. Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть половинки авокадо на деко або у форму для запікання, помістіть у духовку і запікайте протягом 15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.

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