Смачний та корисний сніданок: рецепт запеченого авокадо
Смачний та корисний сніданок: рецепт запеченого авокадо
Цей рецепт – не просто спосіб зробити авокадо ще більш апетитним, але й можливість насолодитися корисною та поживною стравою. Простота приготування вражає: вам навіть не знадобиться рецепт!
Відкрийте для себе безмежний простір для кулінарної фантазії:
- Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку, змастіть оливковою олією та приправте сіллю.
- Дайте волю своїй креативності: запечіть половинки без начинки або наповніть їх вишуканими й оригінальними інгредієнтами.
Ідеї для начинки:
- Сніданок: вбийте в заглиблення яйця для ситної та енергійної ранкової трапези.
- Закуска або перекус: нафаршируйте половинки авокадо салатом з вашими улюбленими овочами, морепродуктами або м'ясом, а зверху посипте тертим сиром для вишуканого смаку.
Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Авокадо – 1 шт.
- Оливкова олія – 10 г
- Сіль – за смаком
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Приготування:
- Ретельно помийте авокадо, обсушіть його, розріжте навпіл і видаліть кісточку. Змастіть половинки оливковою олією та приправте сіллю.
- За бажанням, додайте начинку: яйця, шматочки сиру, бекону, овочі або інші інгредієнти на ваш смак.
- Розігрійте духовку до 200°C. Викладіть половинки авокадо на деко або у форму для запікання, помістіть у духовку і запікайте протягом 15 хвилин до утворення рум'яної скоринки.
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