Діти будуть у захваті: рецепт ароматних рибних паличок

Цей рецепт рибних паличок з хека простий у приготуванні і не потребує багато часу. Він стане чудовою альтернативою курячим нагетсам, які так подобаються дітям. Подавайте їх з повітряним пюре та соусом за смаком - тартаром або ніжним м'ятно-йогуртовим соусом. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти:

Філе хека - 400 г

Білий хліб - 150 г

Молоко 2,5% - 60 мл

Яйце куряче - 1 шт.

Вершкове масло 73% - 40 г

Панірувальні сухарі - 120 г

Олія соняшникова - 40 мл

Сіль - за смаком

Перець чорний мелений - за смаком

Приправа до риби - за смаком

Зелень - за смаком

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Приготування:

Підготуйте фарш: Хліб вимочіть у молоці, відтисніть.

Філе хека помийте, обсушіть, наріжте шматочками. Пропустіть через м'ясорубку філе, хліб, додайте яйце, подрібнену зелень, вершкове масло, сіль, перець, спеції.

Ретельно вимішайте фарш і поставте в холодильник на 10 хвилин. Сформуйте та запаніруйте палички: Мокрими руками сформуйте з фаршу рибні палички.

Обваляйте їх у панірувальних сухарях.

Знову поставте в холодильник на 10 хвилин. Обсмажте палички: Розігрійте сковороду з олією.

Обсмажте палички з двох боків до золотистого кольору. Подавайте: Викладіть рибні палички на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир.

Подавайте з улюбленим соусом: тартаром, м'ятно-йогуртовим соусом або іншим за смаком.

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