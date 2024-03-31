Не доведеться навіть бруднити посуд: лайфхак із засолення скумбрії в пакеті
Скумбрія завоювала популярність на українському ринку через свою доступність, відмінний смак і корисні властивості. Її готують різноманітними способами: запікають з овочами, маринують, коптять або солять. Однак, якщо засолити її самостійно, результат перевершить всі очікування.
Ми разом з порталом "Своїми руками" ділимося не лише смачним рецептом засолювання скумбрії, але й дуже зручним – у пакеті. Це дозволить уникнути миття посуду, а в результаті ви отримаєте ароматну рибку, яка буде готова прикрасити ваш стіл.
Читайте також: Як приготувати рибні котлети з минтая та картоплі
Як засолити скумбрію в пакеті
Нам знадобиться:
- скумбрія — 500 г;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- спеції;
Приготування:
- Почніть з миття та очищення скумбрії. Потрібно відрізати голову, плавники та хвіст.
- Вкладіть один пакет в інший та всипте туди сіль та цукор.
- Покладіть рибу в пакеті та натріть її сіллю та цукром.
- При бажанні додайте спеції, такі як чорний перець, коріандр, лавровий лист тощо.
- Зав'яжіть пакет та помістіть його в холодильник на 24 години.
- Після доби очікування вийміть скумбрію з пакета та наріжте на шматочки.
- Для зберігання такої рибки використовуйте скляну банку, заповнену олією та нарізаною цибулею.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як смачно запекти скумбрію на солі в духовці.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!