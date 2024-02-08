Як смачно запекти скумбрію на солі в духовці: простий та найкращий рецепт

Скумбрія – це не лише смачна, але й корисна риба. Вона багата на вітаміни та мікроелементи, а також має щільне, жирне м'ясо, яке чудово підходить для запікання в духовці.

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Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже простим рецептом приготування скумбрії на солі. Цей спосіб не потребує багато зусиль, а риба виходить неймовірно ніжною, ароматною та помірно солоною. Цей рецепт з "Канал ВО" – справжня знахідка для тих, хто цінує свій час і хоче приготувати смачну та корисну вечерю без зайвого клопоту.

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Інгредієнти:

2 свіжоморожені скумбрії

800 г кам'яної солі

Приготування:

Розігрійте духовку до 180°C. На деко висипте товстий шар солі. Викладіть на сіль рибу, не розморожуючи. Запікайте 30-40 хвилин, залежно від розміру риби. Дайте рибі охолонути, потім очистіть від солі та нутрощів.

Смачного!

Порада:

За бажанням можна додати до солі ваші улюблені спеції, такі як лавровий лист, чорний перець, розмарин або чебрець.

Скумбрія, запечена на солі, чудово смакує з овочевим гарніром або салатом.

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