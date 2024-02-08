Як смачно запекти скумбрію на солі в духовці: простий та найкращий рецепт
Скумбрія – це не лише смачна, але й корисна риба. Вона багата на вітаміни та мікроелементи, а також має щільне, жирне м'ясо, яке чудово підходить для запікання в духовці.
Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже простим рецептом приготування скумбрії на солі. Цей спосіб не потребує багато зусиль, а риба виходить неймовірно ніжною, ароматною та помірно солоною. Цей рецепт з "Канал ВО" – справжня знахідка для тих, хто цінує свій час і хоче приготувати смачну та корисну вечерю без зайвого клопоту.
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Інгредієнти:
- 2 свіжоморожені скумбрії
- 800 г кам'яної солі
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180°C.
- На деко висипте товстий шар солі.
- Викладіть на сіль рибу, не розморожуючи.
- Запікайте 30-40 хвилин, залежно від розміру риби.
- Дайте рибі охолонути, потім очистіть від солі та нутрощів.
Смачного!
Порада:
- За бажанням можна додати до солі ваші улюблені спеції, такі як лавровий лист, чорний перець, розмарин або чебрець.
- Скумбрія, запечена на солі, чудово смакує з овочевим гарніром або салатом.
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