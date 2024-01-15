Смакота за 5 хвилин: рецепт оладок на кефірі
Смакота за 5 хвилин: рецепт оладок на кефірі
Ці оладки – чудовий варіант для швидкого сніданку або перекусу поза домом. Вони ситні, смачні та довго зберігаються. Тісто для них потрібно настояти, тому його можна приготувати напередодні, поставити в холодильник і смажити вранці. Одна порція оладок готова за 5 хвилин. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- Манна крупа – 400 г
- Цукор – 3 ст. л.
- Сіль – 1/4 ч. л.
- Ванілін – за смаком
- Кефір – 250 мл
- Яйця – 2 шт.
- Сода харчова – 1/2 ч. л.
- Олія соняшникова рафінована – 3 ст. л.
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Приготування
- У мисці змішайте манну крупу, цукор, сіль, ванілін, кефір і яйця. Перемішайте до однорідності.
- Залиште тісто на 1 годину в холодильнику.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні. Додайте трохи олії.
- Столовою ложкою викладіть тісто на сковороду.
- Смажте оладки з двох боків до готовності, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
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