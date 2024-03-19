Смак високої кухні у вас вдома: рецепт різотто з грибами

Італійське різотто - справжня насолода для гурманів та цінителів традиційної кухні. Ця кремова страва має безліч регіональних варіацій, проте кожна з них є квінтесенцією затишку та гостинності. Різотто ідеально підходить для будь-якого святкування, чи то сімейний обід, чи вечеря з особливими гостями.

Приготування смачного різотто не є складним завданням, якщо дотримуватися кількох простих правил: підготувати всі необхідні інгредієнти ще до початку процесу; використовувати належний сорт рису, наприклад, арборіо; постійно помішувати страву для вивільнення крохмалю; додавати якісну оливкову олію та пармезан. Про це пише Shuba.

Інгредієнти:

- 200 г круглозернистого рису

- 200 г лисичок

- 0,5 цибулини

- 0,5 бульйонного кубика

- 70 мл сухого білого вина

- 1 зубчик часнику

- 50 г шпинату

- 20 г пармезану

- 30 мл оливкової олії

- Сіль та мелений чорний перець за смаком

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Спосіб приготування:

Спочатку дрібно наріжте цибулю, а гриби поріжте пластинками. Обсмажте цибулю на столовій ложці оливкової олії до прозорості, додайте гриби, перемішайте та готуйте протягом кількох хвилин.

Далі додайте промитий рис і продовжуйте смажити ще хвилину. Влийте вино та випарюйте його протягом приблизно 5 хвилин.

Перебийте блендером шпинат, часник, половину пармезану та оливкову олію до однорідної консистенції (якщо суміш буде надто густою, додайте трохи бульйону).

Після випаровування вина, поступово додавайте бульйон і готуйте на маленькому вогні. Коли рис буде майже готовим, додайте шпинатне песто, перемішайте та готуйте ще 1,5-2 хвилини.

Наприкінці посипте ризотто залишками пармезану та насолоджуйтесь чудовим смаком!

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