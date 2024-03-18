Соковита та ніжна: рецепт запеченої курячої грудки

Приготовані в духовці курячі груднини можна подавати як основну страву з гарніром або використовувати для створення бутербродів, салатів, запіканок та інших страв, які потребують приготованого курячого м'яса.

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Тривалість запікання курячих грудинок залежить від їхньої товщини. М'ясо має бути доведеним до готовності, але не пересушеним. Якщо є можливість, скористайтеся кулінарним термометром для перевірки готовності: мінімальна безпечна температура для курятини становить 73°C. Про це пише Shuba.

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Приготуваня:

Розігрійте духову шафу до температури 180°C.

Застеліть деко для випікання фольгою і злегка змастіть її олією.

Обсушіть курячі груднини паперовими рушниками.

Викладіть половинки курячих грудинок на фольгу і злегка змастіть їх оливковою олією. Присоліть, приперчіть свіжомеленим чорним перцем і посипте цибулевим або часниковим порошком (якщо використовуєте).

Запікайте без кришки приблизно 22-28 хвилин, залежно від товщини курячих грудинок (товстіші шматки потребують більше часу, тонші готуються швидше). Не пересушуйте.

Перед нарізанням дайте курячим грудинкам відпочити близько 5 хвилин.

Подавайте запечені курячі грудинки як основну страву або використовуйте для інших рецептів.

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