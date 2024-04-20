Вага танутиме з кожною чашкою: скільки кави потрібно пити щодня, щоб худнути

Виявляється, що кава може стати вашим союзником у боротьбі зі зайвою вагою. Однак, яка ж оптимальна кількість цього напою необхідна, щоб сприяти втраті ваги без побічних ефектів?

Дієтологиня Таммі Лакатос Шеймс поділилася своїми рекомендаціями з цього питання. Про це інформує 24 канал.

Скільки кави потрібно пити, щоб втрачати зайву вагу

Недавнє дослідження Гарвардської школи громадської охорони здоров’я виявило, що регулярне вживання кави у кількості чотирьох чашок щодня може сприяти зменшенню жирових відкладень на 4%.

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За словами експертки з харчування, оптимальна доза кави для щоденного споживання коливається між 200 та 400 мікрограмами кофеїну, залежно від ваги особи.

"Пам’ятайте, що додаючи до кави вершки, незбиране молоко або цукор, ви можете легко компенсувати калорії, які ви спалюєте з кавою", – розповіла експертка.

Як кава сприяє схудненню?

Хоча сама по собі кава не є чарівним засобом для схуднення, її включення до дієти може підтримати цей процес. Кофеїн, який міститься у напої, володіє термогенними властивостями, що можуть прискорити метаболізм і допомогти спалити більше калорій.

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Крім того, кава може допомогти контролювати апетит і знижувати відчуття голоду. Якщо випити чашку напою перед прийомом їжі, це може також зменшити кількість споживаних калорій під час обіду або сніданку.

Таким чином, переваги кави є очевидними. Однак, щоб отримати максимальну користь, важливо уникати додавання до напою цукру, штучних підсолоджувачів або вершків, що можуть перетворити її на джерело зайвих калорій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали від яких п'яти захворювань може врятувати звичайна кава.

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