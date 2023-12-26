Щоб звичка не шкодила здоров'ю: Які 4 правила споживання кави мають пам'ятати всі

Кава – це популярний напій, який вживається мільйонами людей у всьому світі. Вона може бути корисною для здоров'я, але лише якщо її вживати в помірних кількостях і правильно.

Відео дня

Якщо ви хочете пити каву регулярно і без шкоди для здоров'я, дотримуйтесь цих простих порад, якими поділились на сайті womanlife.

Читайте також: 5 шкідливих звичок любителів кави, які можуть вкоротити їм життя

Кава може підвищити рівень цукру в крові, що може бути шкідливим для людей з діабетом. Крім того, кава може подразнювати слизову оболонку шлунка, тому її не варто пити натщесерце.

Кофеїн є природним стимулятором, який може викликати безсоння, тривожність і підвищений артеріальний тиск. Тому не варто пити більше чотирьох чашок кави на день, щоб уникнути цих побічних ефектів.

Нефільтрована кава містить речовини, які можуть підвищувати рівень поганого холестерину. Тому краще пити фільтровану каву, яка містить менше цих речовин.

Розчинна кава містить більше кофеїну, ніж натуральна кава, і також може містити інші шкідливі добавки. Тому краще пити натуральну каву, яка є більш корисною для здоров'я.

Цукор і молоко можуть додати калорій і жиру в каву. Тому краще пити каву без цукру і молока або додавати їх у невеликих кількостях.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, що категорично не можна додавати до кави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!