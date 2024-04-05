Вашому коту понад 10 років? Як доглядати за котом, що старіє

З віком домашнім котам потрібне додаткове піклування. Коти віком від 7 до 10 років вважаються тваринами зрілого віку, проте їхнє старіння вже починається на клітинному рівні.

Після 12 років у котів починається старіння, його ознаки стають помітними зовнішньо, тож якість життя може почати змінюватися. Старіння у кожного кота проявляється по-різному, так само як і в різних людей.

Як забезпечити вашому улюбленцю, що старіє, відповідний догляд, комфорт та здоров’я, розповідає Олександр Айшпур, кандидат ветеринарних наук, експерт з наукових комунікацій Royal Canin.

Скільки років вашому коту?

Американська асоціація ветеринарних клінік виділяє такі вікові етапи життя котів:

до 1 року улюбленець вважається кошеням;

до 7 років тварина вважається дорослою;

у віці 7-10 років – зрілого віку;

в 11-14 років кіт на етапі старіння;

після 15 років – геріатричного віку.

Якщо переводити вік кота на людські роки, то 10-річний кіт відповідатиме 56-річній людині. Нерідко домашні коти доживають і до 20 років, а це приблизно 96 років в перерахунку на вік людини.

Якщо з віком ви помічаєте зміни у зовнішності та поведінці кота, вашому компаньйону може знадобитися особливе піклування – облаштування середовища, зміна раціону, додатковий ветеринарний догляд тощо.

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Ознаки старіння кота

Ознаки старіння у котів можуть бути індивідуальними, проте є спільні ознаки, серед яких:

Нюх, слух та здатність розрізняти смаки слабшають, через це може змінюватися апетит. Якщо це поєднується зі захворюваннями ясен або зубів, кіт може втрачати вагу.

Кіт також може набирати зайву вагу, що додає навантаження на суглоби, серце, нирки, негативно впливає на тривалість життя. Якщо ви відчуваєте ребра кота, але не можете їх порахувати, або якщо зовсім не відчуваєте ребра – ваш кіт має зайву вагу та потребує особливого раціону.

Може зменшуватись рухливість суглобів, через це кіт стає менш гнучким та рухливим. Через зниження гнучкості коту може бути важче доглядати за собою.

Погіршуються стан шерсті та шкіри. На це також впливає робота сальних залоз, які забезпечують живлення шкіри кота.

У кота може змінитися поведінка: він може бути менш дружнім, або ж почати більше шуміти. Це відбувається через порушення сну – сон стає менш глибоким і може провокувати зміну режиму.

З віком імунітет кота слабшає, це наражає його на ризик інфекцій та захворювань. Коти стають більш схильні до захворювань сечовидільної та травної системи, коти з зайвою вагою – до проблем із серцем та судинами.

Облаштовуємо простір для кота, що старіє

З віком коти стають менш рухливими. Вони не так охоче граються, менше бігають, не застрибують в улюблені місця. Це відбувається через зношення суглобів, тому кіт обмежує себе в рухах. Йому стає фізично важче стрибати, а інколи – навіть довго стояти.

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Як ви можете йому допомогти:

Допоможіть вашому коту, що старіє, діставатися його улюблених місць. Облаштуйте сходинки до схованок, де він любить відпочивати. Зробіть його лежанку максимально зручною. Оберіть туалетний лоток з низьким бортиком – коту буде легше в нього заходити і виходити. Забезпечте коту легкий доступ до мисок з чистою водою та кормом. Якщо ваш кіт живе в будинку, розставте миски на всіх поверхах, аби зменшити навантаження на суглоби та уникнути стресу.

Яким має бути харчування для кота, що старіє

Якщо у кота відзначається зниження апетиту через погіршення нюху та смаку, то потрібно використовувати корм з високою смаковою привабливістю. Також корисним буде використання змішаного годування - поєднання сухого та вологого корму (має високу смакову привабливість).

Також вологий корм можна дещо підігрівати перед згодовуванням до 35-40 градусів, що підсилить його запах і покращить смакову привабливість.

Якщо ж у кота були захворювання зубів або ясен і йому важко споживати сухий корм, то в такому випадку потрібно використовувати вологі корми.

Якщо ваш кіт навпаки має зайву вагу, це може наражати його на додаткові ризики, пов'язані зі здоров’ям. Існують спеціальні раціони, які враховують особливості потреб тварин з зайвою вагою – проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем та підберіть корм і порції, які допоможуть вашому коту знизити вагу та ризики захворювань.

Для забезпечення здоров'я та уповільнення процесів старіння кота слід забезпечувати у раціоні специфічними поживними речовинами. Наприклад, глюкозамін, хондроїтин та поліненасичені жирні кислоти, такі як ейкозапентаєнова та докозагексаєнова кислоти (ЕПК/ДГК), разом з екстрактом зеленогубої мідії сприяють підтриманню рухливості суглобів у котів, що старіють.

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Підтримувати здорове травлення можна завдяки ретельно збалансованим раціонам та правильному балансу поживних речовин. Високоперетравні протеїни сприяють підтриманню травлення у котів, що старіють, а буряковий жом містить пребіотики, що допомагає підтримувати мікрофлору кишечника. Жирні кислоти омега-3 (ЕПК/ДГК) також допомагають зберегти здорове травлення.

У котів, що старіють, часто виникають проблеми із хронічною хворобою нирок та розладами сечовидільної системи. Зменшення вмісту фосфору в раціоні кота може уповільнити розвиток цих захворювань.

Також корисними є вологі корми або такі, що збільшують споживання води, що допомагає у зменшенні ризику утворення кристалів та каменів у сечовивідних шляхах.

У тварин, що старіють утворюється більше вільних радикалів. Для боротьби з ними потрібні антиоксиданти, такі як вітамін С, Е та амінокислота таурин (незамінна для котів).

Існує п’ять основних вимог до харчування кота, що старіє: висока перетравність, повнораціонність, збалансованість й підтримання здоров'я, та уповільнення процесів старіння. Ветеринарний лікар надасть вам рекомендації щодо вибору оптимального корму для вашого кота відповідно його віку та стану здоров’я.

Активність кота та догляд за ним

Для підтримання ваги та режиму сну коту потрібне фізичне навантаження протягом дня. Заохочуйте його гратися з улюбленою іграшкою – це найпростіший спосіб підтримувати його в русі. До того ж кіт, який має достатнє фізичне навантаження, буде краще спати.

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Обов'язково вичісуйте кота щіткою – це допоможе забезпечити здоров’я його шкіри та шерсті. Коти, що старіють, стають менш гнучкими, їм складніше вилизуватися, тож додатковий догляд за шерстю допоможе підтримати здоров’я.

Якщо вашому коту понад 10 років, варто відвідувати ветеринарного лікаря раз на 6 місяців – це допоможе діагностувати захворювання на ранніх стадіях та підтримувати здоров’я кота.

Коли варто звернути додаткову увагу на здоров’я кота

Інколи ознаки старіння можуть сигналізувати про глибші проблеми зі здоров’ям. Коти схильні приховувати свої хвороби, обмежуючи свої рухи або дії. Саме тому потрібно підмічати будь-які незначні зміни в поведінці кота – прикладом, поганий настрій, небажання їсти або стрибати на улюблене місце. За перших ознак варто звернутися до ветеринарного лікаря, аби забезпечити коту найкращий догляд.

Серед симптомів, які можуть вказувати на захворювання:

втрата апетиту або ваги;

часте сечовипускання або спрага;

скутість в рухах, труднощі з підійманням;

незвична поведінка, тривожність, дезорієнтованість кота.

Отже, якщо вашому коту понад 10 років і ви починаєте помічати зміни у його зовнішності та поведінці, вам варто попіклуватися про нього додатково. Облаштуйте для кота зручне середовище, подбайте про раціон кота залежно від його потреб та змін у вазі, забезпечуйте активність тварини та відповідний її віку догляд.

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Спостерігайте за поведінкою кота та за тривожних змін обов’язково звертайтеся до ветеринарного лікаря. Пам’ятайте, що вашому компаньйону, який старіє, потрібно відвідувати лікаря раз на 6 місяців або за перших симптомів та змін в поведінці. Вчасна діагностика допоможе підтримувати здоров’я кота протягом усього його життя.

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