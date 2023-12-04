У водах Багамських островів знайшли уламки затонулого корабля зі скарбами (фото)

Дослідники з компанії Allen Exploration (AllenX) виявили у водах Багамських островів тримильну стежку уламків затонулого іспанського галеона 17-го століття, відомого як Nuestra Señora de las Maravillas (що означає "Богоматір чудес").

Експерти вважали, що галеон був "врятований у забуття", але чотири роки підводної археології, проведеної AllenX, ретельно нанесли на карту сильно розкидані уламки 891-тонного галеона. Команда ідентифікувала різні частини корабля, а також тисячі артефактів, включаючи срібні злитки, смарагди та аметисти.

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Як повідомляє Newsweek, корабель "Маравілья" затонув 4 січня 1656 року на півночі Багамських островів, коли прямував додому в Кадіс, що на південному заході Іспанії, з приблизно 650 людьми на борту, більшість з них загинули. Галеон був протаранений своїм флагманом і зіткнувся з рифом, отримавши значні пошкодження. У той час він був навантажений скарбами, включаючи велику кількість контрабанди та предметів, врятованих з іншого галеона, загубленого біля узбережжя Еквадору двома роками тому.

У роки після того, як галеон затонув, він був сильно розірваний іспанськими рятувальниками, а потім різними експедиціями, очолюваними екіпажами з європейських країн і Америки. Між 1656 і 1683 роками затонулий корабель шукали скарби щонайменше 21 раз, під час яких було знайдено срібних злитків, монет і обробленого срібла на суму близько 5 мільйонів песо.

Потім, між 1972 і 1991 роками, сучасні рятувальні команди знову виявили затонулий корабель і знайшли ймовірно 30 тонн золотих злитків, монет, срібних самородків, ювелірних виробів, смарагдів, залізних якорів і гармат, серед іншого.

"Це відкриття є одним із найважливіших у галузі підводної археології в останні десятиліття. Воно проливає світло на те, як затонув один із найбагатших кораблів зі скарбами в історії, і дає нам унікальний погляд на життя в Іспанській імперії 17-го століття", – сказав Карл Аллен, засновник Allen Exploration.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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