У Танзанії виявили наскельні малюнки із зображеннями моторошних істот віком 40 тисяч років

У заповіднику Свага-Свага в центральній Танзанії виявили наскельні малюнки, що викликали питання у вчених. Окрім звичайних тварин, які зазвичай зображуються на подібних рисунках, вони включали величезних людиноподібних істот з надзвичайно великими головами.

Про це повідомляє Antiquity.

Частина малюнків була формена червоним пігментом, за винятком п'яти фігур, які мають білий колір. Вивітрювання червоного пігменту свідчить про старість малюнка, який, ймовірно, може належати епосі мисливсько-збиральницьких суспільств у цьому регіоні.

На малюнку зображено різноманітних тварин, таких як антилопи, буйволи та жираф. Проте особливу увагу привертають три високі фігури із великими головами, які, за припущеннями вчених, мають голови, схожі на голови буйволів, але тіла виглядають абсолютно неподібно до цих тварин.

Вчені стверджують, що у певних ритуалах сандаве використовували роги буйвола. Але на думку спеціалістів, зображення можуть мати якесь зовсім інше пояснення.

Схожі, але не настільки чіткі малюнки істот із великими головами виявляли й раніше, неподалік від Амакхі 4, у двох місцях в регіоні Кондоа в центральній Танзанії, але там вони ніби лежали на землі, а не стояли.

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В іншому ж фігури схожі: вони з'єднані лінією, що проходить через їхню середину і мають схоже розташування та напрямок кистей і рук.

Однак фігури з Амакхі 4 мають важливі відмінності: їхні голови повністю замальовані і вони є центром композиції.

Нагадаємо, рідкісний скарб середньовічних монет XI століття знайшов металошукач у Польщі.

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