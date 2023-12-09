Рідкісний скарб середньовічних монет XI століття знайшов металошукач у Польщі: фото

Невеликий, але значний скарб середньовічних монет був знайдений поблизу міста Ілава на півночі Польщі. Він містить 13 монет і частин монет, більшість із них – хрестові денарії, срібні монети, викарбувані в Саксонії спеціально для торгівлі із західними слов’янами.

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Одна з уламкових монет – брактеат XIII ст., викарбуваний Самбором II, герцогом Померанії, пише miamiherald.com.

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Монети названі на честь кавалерського хреста, який завжди знаходиться на реверсі цих денаріїв. Без будь-яких справжніх написів чи будь-яких інших посилань на рік карбування їх неможливо точно датувати, але їх виготовляли лише між 965 роком нашої ери та початком 12 століття. Вони мають незвично високі краї з обох сторін.

Денарії були основною валютою на території сучасної Польщі в другій половині 11 століття. У Польщі було знайдено кілька скарбів хрестових денаріїв, найбільший з яких, виявлений у 1935 році в Слушкуві, центральна Польща, містив понад 12 500 монет.

За словами представника Острудського музею, розташування цього скарбу цікавим чином вписується в ідентифіковану структуру поселень південного мікрорегіону Єзьорака.

"Ми маємо там, серед іншого, прусську фортецю XI-XII століть, мережу відкритих поселень, різні типи земляних укріплень, які приписують Пруссії. Цей скарб доповнює наші знання про поселенську діяльність цієї зони", – зазначив археолог.

Металодетектори з Ілавської пошукової групи виявили скарб монет на схилі пагорба за містом. Згідно з польським законодавством, металодетектори мали дозвіл від землевласника та реставратора пам’яток на обшук місця.

Нагадаємо, археологи показали оселю доісторичних людей віком майже 17 тисяч років.

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