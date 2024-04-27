У список потрапили відомі марки: експерти назвали японські авто, які краще не купувати

Японські автомобілі вже давно стали символом високої якості. Протягом багатьох десятиліть вони заслужили репутацію надійних та доступних. Наприклад, за даними Car & Driver, Toyota RAV4 стала четвертим бестселером 2023 року, поступившись лише Ford F-Series, Chevy Silverado та Dodge Ram1.

Проте не кожен японський автомобіль відзначається ідеальним співвідношенням ціни та якості. Навіть гіганти автомобільної промисловості, такі як Honda і Toyota, мали свої невдачі протягом історії. Експерти з GoBankingRates склали рейтинг японських автомобілів, які краще обходити стороною.

Mazda RX-8

Модель Mazda RX-8 першого покоління була доступна з 2004 по 2008 рік. Цей автомобіль оснащений 4-циліндровим мотором потужністю 212 кінських сил, який, хоч і не демонстрував перемог у гонках. Попри це, швидкість не була головною проблемою. За даними MadzaProblems.com, RX-8 зайняв 11-те місце з 19 можливих за показниками надійності. Власники вказували на серйозні технічні проблеми, включаючи нестабільність роботи гідропідсилювача керма та високий рівень споживання масла.

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Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse міг би стати ідеальним компактним спорткаром, якби не його великий апетит до палива. За інформацією Kelley Blue Book, сьогодні існує можливість придбати такий автомобіль за приблизно 3000 доларів. Однак, експерти рекомендують утриматися від покупки моделей 1999-2003 років, а також моделі 2007 року. Водії відзначали швидке зношування гальмівних дисків та шин, а також низьку якість інтер’єру та деталей. Найбільше скарг було на часті несправності автоматичної коробки передач і силовий привід.

Honda CRX Del Sol

Honda залишається одним із лідерів у рейтингу найнадійніших авто з такими моделями-бестселерами, як Civic та Accord. Проте, Honda CRX Del Sol, представлена у 1992 році, не виправдала очікувань. Її передні гальмівні ротори часто виходили з ладу, а власники скаржились на протікання даху та високий рівень шуму під час руху. Згодом Honda припинила виробництво моделей, подібних до Del Sol.

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Toyota Paseo

Зазвичай Toyota асоціюється з високою якістю та надійністю, тому було несподіванкою побачити Paseo серед невдалих моделей. Випускаючись з 1991 по 1997 рік, Paseo так і не знайшов свого покупця, хоча і не мав значних механічних проблем. Низькі продажі змусили Toyota зняти цю модель з виробництва, і тепер знайти запчастини до неї може дуже бути складно.

Suzuki Samurai та Suzuki X-90

У 90-х роках Suzuki представила SUV Suzuki Samurai з дизайном, що нагадував Jeep Wrangler. Однак, він не зміг завоювати таку ж популярність, особливо після того, як тест-драйви виявили схильність до перекидання. Його наступник, Suzuki X-90, також мав проблеми зі стабільністю, але відрізнявся лише 90 кінськими силами. Обидві моделі вважаються одними з найменш успішних японських автомобілів в історії.

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