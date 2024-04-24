Що обирають українці: рейтинг найпопулярніших кросоверів з пробігом
За березень 2024 року українські автолюбителі придбали 28,2 тис. легкових автомобілів групи SUV. Це знову ж таки підтвердило лідерство цього сегменту, зайнявши понад чверть ринку вживаних авто – 26%.
Переважна більшість таких автомобілів, а саме 68%, змінили власника в межах країни, тоді як 32% були завезені з-за кордону та вперше зареєстровані в Україні, пише AUTO.RIA.
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Рейтинг найпопулярніших моделей "джипів", які найчастіше купують в Україні:
- Volkswagen Tiguan
- BMW X5
- Nissan Rogue
- Hyundai Tucson
- Mitsubishi Outlander
- Toyota RAV4
- Audi Q5
- Mazda CX-5
- Nissan Qashqai
- KIA Sportage
- Volkswagen Touareg
- Hyundai Santa Fe
- Honda CR-V
- Audi Q7
- Ford Escape
Повідомляється, що у березні поточного року в Україні було зареєстровано покупку приблизно 6,5 тисяч нових автомобілів. Це на 9,4% перевищує показники лютого та на 28,8% вище, ніж результати березня 2023 року. Лідером рейтингу продажів серед нових автомобілів знову став кросовер Renault Duster, який був проданий у кількості 920 одиниць, у виконанні для загального ринку.
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