Що обирають українці: рейтинг найпопулярніших кросоверів з пробігом

За березень 2024 року українські автолюбителі придбали 28,2 тис. легкових автомобілів групи SUV. Це знову ж таки підтвердило лідерство цього сегменту, зайнявши понад чверть ринку вживаних авто – 26%.

Переважна більшість таких автомобілів, а саме 68%, змінили власника в межах країни, тоді як 32% були завезені з-за кордону та вперше зареєстровані в Україні, пише AUTO.RIA.

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Рейтинг найпопулярніших моделей "джипів", які найчастіше купують в Україні:

Volkswagen Tiguan BMW X5 Nissan Rogue Hyundai Tucson Mitsubishi Outlander Toyota RAV4 Audi Q5 Mazda CX-5 Nissan Qashqai KIA Sportage Volkswagen Touareg Hyundai Santa Fe Honda CR-V Audi Q7 Ford Escape

Повідомляється, що у березні поточного року в Україні було зареєстровано покупку приблизно 6,5 тисяч нових автомобілів. Це на 9,4% перевищує показники лютого та на 28,8% вище, ніж результати березня 2023 року. Лідером рейтингу продажів серед нових автомобілів знову став кросовер Renault Duster, який був проданий у кількості 920 одиниць, у виконанні для загального ринку.

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