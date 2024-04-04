У Північній Ірландії знайшли понад 140 середньовічних могил 'страчених злочинців' (фото)

Археологи натрапили на кладовище 14-го або 15-го століття, яке, ймовірно, належало зруйнованому середньовічному абатству в Північній Ірландії. На кладовищі було знайдено 146 людських останків, деякі з яких, як вважають, можуть бути останками страчених злочинців.

Більшість поховань були християнськими, але деякі відрізнялися. Більшість людей на кладовищі були поховані з заходу на схід, що відповідає традиційному християнському похоронному обряду. Однак деякі могили були орієнтовані з півночі на південь, що може свідчити про те, що цим людям було відмовлено в повному християнському похованні, пише Live Science.

Археологи вважають, що ці люди могли бути злочинцями.

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За словами археологів, людей, яких ховали з півночі на південь, могли вважати злочинцями. Це твердження ґрунтується на тому, що їх поховали нетрадиційним способом, можливо, як форму покарання.

Археологи очікують, що подальші дослідження останків дадуть більше інформації про людей, похованих на кладовищі. Це може включати їх вік, етнічне походження, стан здоров'я та причини смерті.

Нагадаємо, в Англії знайшли багато прикрашену римську віллу з "таблицями прокляття".

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