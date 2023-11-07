Унаслідок виверження вулкана в Японії утворився новий острів (відео та фото)

Новий вулканічний острів виник після підводного виверження в японському ланцюзі островів Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо в Тихому океані.

Як повідомляє GlobalNews, днями авіабаза Морських сил самооборони на острові Івото повідомила про гучний шум, а також пісок і бруд, що злітають у повітря з води. Пізніше фото та відео, зняті з висоти пташиного польоту, підтвердили появу "нової землі" в кілометрі від південного узбережжя острова, поблизу кратера підводного вулкана.

Читайте також: Науковці сказали, що станеться з тілом у космосі без скафандра

Маено Фукаші з Інституту дослідження землетрусів Токійського університету сказав, що діаметр острова наразі становить близько 100 метрів. За словами експерта, не виключено, що острівець продовжить розширюватися, якщо виверження триватимуть.

Новий острів утворився біля кратера підводного вулкана: це вже траплялося в минулому, але через суворі умови, створені Тихим океаном, вони були затоплені за кілька місяців.

Видання пише, що острівець розташований у ланцюзі островів Огасавара більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо в Тихому океані.

Японське метеорологічне агентство (JMA) оголосило, що з 21 жовтня на острові Івото з інтервалом у кілька хвилин відбувалося багато невеликих поштовхів. Це явище не є новим біля узбережжя Японії, часто трапляється так, що внаслідок виверження цих підводних вулканів виявляються купи каменів, відкладень і піску, які породжують острівці, зокрема цей є першим, який утворюється у цьому регіоні з 1986 року.

На початку цього року цифрове картографування привело до відкриття приблизно 7000 нових островів по всій Японії. Острови були нанесені на карту після того, як Управління геопросторової інформації Японії провело дослідження – перше у своєму роді за 35 років. Однак це не вплинуло на офіційний розмір території Японії – він становить нині 37 000 квадратних кілометрів.

Раніше у NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!