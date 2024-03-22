У Польщі виявили рідкісну середньовічну петлю для ременя у формі людини (фото)

Біля Кам’яної Поморського на північному заході Польщі виявили рідкісну середньовічну петлю для пояса, на якій вішали ключі або гаманець. Це одна з 15 відомих петельок цього типу, і єдина з них, знайдена в Польщі.

Бронзова фігура зображує антропоморфну ​​фігуру з руками на стегнах, які утворюють круглі виїмки збоку тулуба. Про це повідомляє The History Blog.

Діагональні, горизонтальні та вертикальні розрізи на поверхні грудей і талії передають драпіровку туніки, характерну для періоду пізньої готики. Трикутний виріз розділяє дві ноги.

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Фігура стоїть на округлій фігурі з отвором, де б висіли ключі або гаманець для милостині чи мішечок. Через відкрите прямокутне кріплення на спині протягувався ремінь.

Цей тип ремінної петлі вироблявся в південній Німеччині, створений баварськими майстрами, ймовірно, у Нюрнберзі, який був центром виготовлення бронзи з 14 століття. З уцілілих екземплярів 12 були знайдені в Німеччині, більшість з них у Баварії.

Нагадаємо, у Швеції знайшли скарбницю з понад 30 000 унікальних артефактів.

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