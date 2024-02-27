У Полінезії знайшли одразу вісім нових райдужних видів бджіл, які "стрибають по островах" (фото)
Вчені виявили вісім нових видів бджіл на Фіджі, розгадуючи таємницю походження бджіл в Полінезії. Після майже 60 років досліджень науковці нарешті розгадали, як крихітні бджоли з'явилися на віддалених островах Полінезії.
У 1930-х роках американський ентомолог Елвуд Циммерман виявив три нових види бджіл на квітках тахетахе в Полінезії. Ці бджоли, названі бджолами в масках Туамоту (Hylaeus tuamotuensis), були знайдені понад 4000 кілометрів від найближчої популяції інших бджіл, пише IFLScience.
З того часу цей вид більше не бачили, і вчені побоювалися, що він вимер.
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Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Zootaxa, розкриває, що бджоли в масках Туамоту не вимерли, а натомість є частиною групи з восьми нових видів, виявлених на Фіджі, Полінезії та Мікронезії.
Ці нові види бджіл були виявлені за допомогою довгих сіток, які дозволили дослідникам збирати зразки з крон дерев.
Дослідники вважають, що предки бджіл в масках Туамоту мігрували з Гаваїв, перестрибуючи з острова на острів через Фіджі.
Сильна погода, ймовірно, допомогла розсіяти бджіл по різних островах.
Один із нових видів був названий гілеєм Велі - на честь фольклору Фіджі, які відомі як могутні люди, пов'язані з лісом.
Раніше науковці знайшли у лісах Амазонки величезну анаконду.
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