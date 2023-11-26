На Одещині бушує негода: через снігопади падають дерева, перевертаються автомобілі (відео)

Одеську область замітає снігом. Через негоду перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне орієнтовно на 12 годин.

"Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП", – додав Кіпер.

У соцмережах з'явилися відео, на яких можна побачити заметені снігом траси в Одеській області. Через снігопади на дорогах величезні затори. Деякі автомобілі перекинулися.

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Служба порятунку повідомила, що рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одеській області.

"Рятувальники 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону. В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику... Із заметів вилучається автомобільна техніка", – зауважили в ДСНС.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє: "Через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) перекрито для всіх видів транспорту".

Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700.

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", – додали у службі.

Водіїв закликали без нагальної потреби не виїжджати на дороги.

Нагадаємо, у Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

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