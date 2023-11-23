Українцям рекомендують бути готовими до відключень світла: названо умови

У Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

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Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ24 зазначив, що світло відключатимуть на 1-2 години. Графіки можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля.

"Дуже багато є розрахунків, дуже багато є різних сценаріїв, як можуть розвиватися події, але я думаю, що за середньодобової температури десь мінус вісім, мінус десять градусів, саме середньодобової, на жаль, доведеться застосовувати графіки. І до чого українцям треба бути готовими", – вказав він.

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Додамо, уряд та Генштаб ЗСУ ухвалили рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Усі проєктні рішення узгоджуються з Генштабом та Державною службою надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

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