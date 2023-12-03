В них гинуть навіть кактуси: Які горщики для кімнатних рослин не слід використовувати

Не всі горшки для квітів однаково корисні. Деякі можуть спричинити погіршення росту та навіть загибель рослин. Ураховуйте наступні рекомендації, щоб вибрати найкращі умови для вашого зеленого асортименту.

Прозорі кашпо із скла чи пластику виглядають ефектно, але ефективно використовуються лише для орхідей, які використовують коріння у фотосинтезі. Для інших рослин ці горшки можуть стати місцем для водоростей і волога, а відсутність дренажних отворів може призвести до проблем з водозбором, пише ukr.media.

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Металеві горшки, зокрема, не рекомендуються для рослин, що ростуть на південних підвіконнях, оскільки нагрівання сонцем може негативно впливати на корені.

Глиняні горщики можуть бути проблематичними, особливо для рослин з чутливою кореневою системою, оскільки вони швидко випаровують вологу і остигають.

Коли ви вибираєте одне велике кашпо для кількох рослин, враховуйте, що це може спричинити поширення захворювань та важко контролювати різні режими поливу для різних видів рослин.

Розглядаючи всі ці аспекти при виборі кашпо для ваших рослин, ви забезпечите їм найкращі умови для здоров'я та росту.

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