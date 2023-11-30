Можуть рости у тіні: 8 кімнатних рослин, які не потребують великої кількості світла

Зимовий період характеризується не лише відсутністю сонця, а й короткою світловою добою. Кімнатні рослини особливо чутливі до нестачі світла, тому доводиться вирішувати це питання, використовуючи спеціальні лампи або пересуваючи вазони в більш освітлені частини будинку чи квартири. Але як вибрати рослини тим, у кого вікна переважно розташовані на північному боці? В такому випадку можна придбати рослини, які не потребують багато світла і відмінно почуваються в умовах тіні. Real Simple підкаже, які саме рослини чудово почувають себе у тіні.

Папороть-мікадо

Мініатюрна версія популярної рослини-дракончика - папороть мікадо, є частиною роду драцени, відомого своєю здатністю добре рости в тіні. Ця рослина, хоча активніше росте при яскравому світлі, легко адаптується до умов недостатнього освітлення.

Мікадо також добре росте в сухому місці, оскільки вона має великі кореневі грудки, які утримують воду в разі посухи.

Переромія туполиста

Пеперомія туполиста - універсальна рослина з родини перцевих. Ці квіти люблять яскраве непряме світло, але відмінно ростуть і в умовах обмеженого освітлення. Пеперомії не терплять прямих сонячних променів, оскільки це може призвести до їхнього пересушування. Ці рослини, які є напівсукулентами та можуть зберігати вологу у своїх м'ясистих стеблах або листках.

Сріблястий філодендрон

Сріблястий філодендрон, відомий як атласний потос, не потребує спеціального догляду. За словами Лізи Елдред Стейнкопф, авторки книги про кімнатні рослини, ці красені можуть існувати в умовах тіні без прямого світла і зачекати з поливом, доки верхній шар грунту повністю не висохне.

Сингоніум

Сингоніум має довгі стебла та чудово росте в тіні. Стейнкопф рекомендує обирати зелений сорт, який добре росте в обмежених світлових умовах, і підкреслює важливість підтримання рівномірної вологості для наконечника стріли, який потребує вологих умов.

Папороть “Пташине гніздо"

Папороть "Пташине гніздо" і інші види папороті спокійно переносять погане освітлення. Хоча вони вважаються капризними, варто лише стежити за вологою і розміщати її в піддонах з галькою.

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Неоновий епіпремнум

Неоновий епіпремнум, на відміну від інших видів, не переносить прямого сонячного світла і додає яскравості будь-якому простору. Забезпечте рослині періодичний полив і уникайте пересушування грунту.

Виноградний плющ

Виноградний плющ, або дубовий плющ, вирощується легко і добре переносить умови з обмеженим світлом. Плющ вимагає рівномірного зволоження, якщо поливати його занадто багато, він може занадто швидко рости.

Калатея

Калатеї добре переносять умови низької освітленості. Але ця рослина є доволі вибагливою: їх варто поливати бутильованою водою та створити підвищений рівень вологості.

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