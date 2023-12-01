У Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років (фото)

Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) оголосили про відкриття 10 конусоподібних гробниць у Чапультепекському лісі, великому міському парку в столиці Мексики.

Гробниці, які датуються раннім і середньою докласичним періодами (2500-400 рр. до н. е.) історії Мезоамерики, були знайдені в результаті робіт по будівництву лінії канатної дороги, пише Newsweek.

"Це дуже особлива похоронна архітектура", – сказала координаторка розкопок Марія де Лурдес Лопес Камачо. За її словами, подібні гробниці знайдено й в інших районах стародавньої Мексики.

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Всередині гробниць археологи виявили останки п’яти осіб – чотирьох жінок і одного чоловіка, майже всі вони були молодими людьми на час смерті.

Під час розкопок дослідники знайшли різноманітні матеріали: чотири оленячі роги, що використовувалися як знаряддя праці, пуансони, текомати сграфіто, увігнуто-опуклий кубок, значна кількість жіночих фігурок, фрагмент сланцевого диска, посудини і статуетки зі схематичними рисами, яких археологи називають "привидами".

"Всі докази, виявлені на цьому місці, підкреслюють складність соціальних практик і виробничої діяльності, наприклад сільського господарства, виготовлення кераміки та будівництва, у докласичний період", – сказала Лопес Камачо.

"Саме в цей період було закріплено багато характерних рис мезоамериканських суспільств, які збережуться в наступних століттях", – додала вона.

Це відкриття є важливим внеском у наше розуміння ранньої історії Мезоамерики. Воно свідчить про існування розвиненого суспільства в цьому районі понад 3000 років тому.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

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