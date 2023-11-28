У Болгарії знайшли могилу 5 тисячоліття до н.е., повну золотих артефактів: найважливіша археологічна знахідка в історії країни

У 1970-х роках в Болгарії відбулося значуще археологічне відкриття, яке розкрило багато давніх таємниць. Могила, що належала до найбагатших за всю історію країни та датована 5 тисячоліттям до нашої ери, містила скарб із золотих артефактів, роблячи це відкриття одним із найзначущих в археології Болгарії, пише GreekReporter.

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Розкопки, проведені Райчо Маріновим в 1970-1990 роки, допомогли розкрити таємниці розвиненого суспільства, відомого як Варненська культура. Деякі могили виділялись як "символічні", без скелетів, але з великою кількістю золота та коштовностей.

У могилі №43 археологи виявили останки високопоставленого чоловіка, ймовірного правителя, з великою кількістю золота, яка свідчить про структуровану ієрархію у суспільстві культури.

Масштабні розкопки в період з 1972 по 1991 рік призвели до знаходження понад 22 000 артефактів, включаючи понад 3 000 екземплярів із золота. Ця давня цивілізація, старіша за Месопотамію та Єгипет, вражала своїми навичками у виготовленні золотих артефактів між 4600 та 4200 роками до нашої ери.

Поява золотого ремесла у Варні призвела до трансформації суспільства, створивши ефективну торговельну мережу з сусідніми регіонами. Поселення Варна стало важливим торговим центром з зручною гаванню для кораблів, які перетинали Чорне море. Цей економічний розвиток призвів до формування соціальних класів, з металургами на вершині, купцями та фермерами.

Вплив Варненської культури виявився значущим і виходив далеко за межі свого часу, формуючи Європу на протязі тисячоліть. Могильні обряди у Варні вказують на соціальну ієрархію, а артефакти свідчать про наявність могутніх правителів чи царів.

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Одне з визначальних поховань — могила чоловіка з Варни — містила величезні золоті прикраси, що символізували його високий статус чи духовну владу. Це було перше відоме елітне чоловіче поховання в Європі, яке порушило існуючі уявлення про матріархальні суспільства. Археолог Марія Гімбутас висловлювала припущення, що зміна на користь чоловічого домінування відбулася наприкінці V тисячоліття до нашої ери.

Могили також вказують на релігійні вірування та практики варненської культури. Різні позиції чоловіків і жінок у могилах, а також золоті амулети, що символізують жіночість та пов'язані із вагітністю, надають важливу інформацію про цей народ.

Нагадаємо, у Греції знайшли чудово збережені останки чоловіка, який загинув від цунамі 3600 років тому.

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