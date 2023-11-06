У Марокко виявили пам’ятку II століття римської доби (фото)

Археологи в Рабаті, Марокко, виявили місце римської епохи, яке включає портовий район, лазню та кладовище. Вважається, що це місце датується другим століттям.

Провідний археолог Абдельазіз Ель-Хаярі заявив, що археологічні розкопки запропонують уявлення про життя римських поселенців і романізованих марокканців або мавро-римлян у ту епоху. Про це повідомляє TIMESOFINDIA.

Археологи вважають, що знайдене місце колись було жвавим портовим містом поблизу столиці сучасного Марокко. При цьому вчені кажуть, що спочатку тут оселилися фінікійці, а пізніше ця територія стала ключовим форпостом Римської імперії.

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Разом з портовим містом археологи під час розкопок також знайшли безголову статую римського божества II століття. Коли стародавні марокканці прийняли християнство приблизно в п’ятому столітті, звичайною практикою було обезголовлення статутів, що представляють римських богів.

Розкопки, які розпочалися в березні, триватимуть і далі до їх завершення.

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