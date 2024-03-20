У китайському селі розкопали три гробниці династії Цзінь (фото)

Три цегляні гробниці часів Великої династії Цзінь (1115–1234 рр. н. е.) були знайдені в Китаї. Поховання мають красиві та вигадливі настінні фрески.

Попри те, що вони були пограбовані та пошкоджені, ці фрески, що зображують людські фігури та флору, демонструють художні мотиви та архітектурні стилі, типові для того періоду. Про це повідомляє Ancient Origins.

Розташовані в селі Цянчен в районі Лучен Чанчжі, особливий інтерес представляють гробниці M19 і гробниці M20, обидві прикрашені різьбленими з цегли арками, дверима, вікнами, фігурами, квітковими візерунками та написами, що детально описують історичні події.

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Гробниця M21 виділяється серед тріо, маючи стіни камери, спроєктовані так, щоб імітувати дерев’яну конструкцію, демонструючи унікальний архітектурний підхід у комплексі гробниці.

Велика династія Цзінь (1115–1234) була заснована чжурчженьськими племенами Маньчжурії після повалення династії Ляо за допомогою династії Сун. Охоплюючи більшу частину Внутрішньої Азії та сучасний Північний Китай, династія підтримувала систему подвійного управління, яка керувала як китайськими територіями, так і кочовими племенами.

Нагадаємо, в Іспанії виявили 2000-річну бронзову руку з таємничими написами.

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