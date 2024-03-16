В Іспанії виявили 2000-річну бронзову руку з таємничими написами (фото)

Археологи на півночі Іспанії виявили 2000- річний бронзовий артефакт, прикрашений загадковими символами. Вони можливо, пов’язані з баскською мовою.

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Рука Ірулегі вважається апотропеєм та кидає виклик припущенням про грамотність басків. Лінгвістичний аналіз виявляє його зв’язок із палеоіспанськими мовами, що є важливою знахідкою в епіграфіці, повідомляє Times of India.

Знахідка прикрашена чотирма лініями загадкових символів, які можуть представляти графічну підсистему палеоіспанських мов, тісно пов’язаних із сучасною баскською мовою. Ймовірно, рука перебувала біля входу в будівлю, про що свідчить її орієнтація та розташування невеликого отвору.

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Її, можливо, повісили, щоб глядачі могли побачити її при вході. Написи, створені технікою сграфіто та посилені більшими пуансонами, свідчать про використання для їх створення гострого залізного знаряддя.

Лінгвістичний аналіз виявив зв’язок між першим словом на руці, "sorioneku", і баскським словом "zorioneko", що означає "щастя". Це означає, що послання руки було апотропеєм, призначеним для того, щоб принести удачу або відвернути шкоду.

Дослідники вважають, що рука могла мати ритуальне або культурне значення, можливо, пов’язане з давньою іберійською практикою відрізання правої руки полонених, хоча використання руки, здається, було більш доброзичливим.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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