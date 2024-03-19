У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)

Археологи з Шаньсійського інституту культурних реліквій і археології здійснили захоплююче відкриття, розкопавши добре збережену гробницю часів династії Мін (1368-1644) у місті Сіньчжоу провінції Шаньсі на півночі Китаю.

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Гробницю, яка має понад 430 років, виявили на західній терасі села Хесітоу в районі Сіньфу в Сіньчжоу. Вона складалася з похилого проходу довжиною 17 метрів, центральної похоронної камери та меншої задньої камери, довжина якої становила приблизно 25,3 метра, повідомляє Chinadaily.com.cn.

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У гробниці збереглися вишукані похоронні меблі та дерев’яна труна у відмінному стані, артефакти, що свідчать про важливий історичний період китайської культури. Розкопки також виявили залишки будівель періоду Луншань (2900-2100 рр. до н. е.) і періоду Воюючих царств (475-221 рр. до н. е.), а також 66 гробниць різних династій.

У гробниці знайдено дві гарно прикрашені дерев’яні труни зі складними мотивами, а також різноманітні предмети побуту та предмети жертвоприношень, що датуються періодом династії Мін.

Епітафія, написана печаткою, засвідчує високе походження покійного, вказуючи на його служіння при королівському дворі як палацового чиновника.

Це відкриття є дуже рідкісним і важливим для культурної спадщини Шаньсі та Китаю в цілому. Дерев’яні поховальні об’єкти та предмети жертвоприношень добре збереглися, що робить цю гробницю надзвичайно цінною для дослідників та істориків.

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