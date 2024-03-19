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У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)

Билім Олена

У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)

Археологи з Шаньсійського інституту культурних реліквій і археології здійснили захоплююче відкриття, розкопавши добре збережену гробницю часів династії Мін (1368-1644) у місті Сіньчжоу провінції Шаньсі на півночі Китаю.

Гробницю, яка має понад 430 років, виявили на західній терасі села Хесітоу в районі Сіньфу в Сіньчжоу. Вона складалася з похилого проходу довжиною 17 метрів, центральної похоронної камери та меншої задньої камери, довжина якої становила приблизно 25,3 метра, повідомляє Chinadaily.com.cn.

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У гробниці збереглися вишукані похоронні меблі та дерев’яна труна у відмінному стані, артефакти, що свідчать про важливий історичний період китайської культури. Розкопки також виявили залишки будівель періоду Луншань (2900-2100 рр. до н. е.) і періоду Воюючих царств (475-221 рр. до н. е.), а також 66 гробниць різних династій.

У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)
У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)

У гробниці знайдено дві гарно прикрашені дерев’яні труни зі складними мотивами, а також різноманітні предмети побуту та предмети жертвоприношень, що датуються періодом династії Мін.

Епітафія, написана печаткою, засвідчує високе походження покійного, вказуючи на його служіння при королівському дворі як палацового чиновника.

У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)
У Китаї знайшли добре збережену гробницю династії Мін з унікальними предметами (фото)

Це відкриття є дуже рідкісним і важливим для культурної спадщини Шаньсі та Китаю в цілому. Дерев’яні поховальні об’єкти та предмети жертвоприношень добре збереглися, що робить цю гробницю надзвичайно цінною для дослідників та істориків.

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