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У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)

Билім Олена

У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)

У Польщі виявлено рідкісний середньовічний значок паломника, який зображує василіска – жахливу міфічну істоту, схожу на дракона.

Значок, виготовлений зі свинцю та олова, був знайдений у січні за допомогою металошукача в селі Вулька Неліска на південному сході Польщі, пише Live Science.

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Він має форму круга, товщиною близько 1 міліметра і 2,8 сантиметра в діаметрі, з символом василіска, "вирізаним" з навколишнього кола.

У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)
У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)
У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)
У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)
У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)
У Польщі знайшли крилатого василіска на середньовічному значку паломника (фото)

Середньовічні християнські паломники носили такі значки, щоб показати, що вони відвідали або здійснили паломництво до певного святого місця.

Вважалося, що значки захищають власника від хвороб, нещасних випадків і злочинів під час подорожі.

Це перший середньовічний паломницький значок, на якому зображено василіска.

Невідомо, що саме символізує василіск на цьому значку, але він може бути пов'язаний з міфологічною істотою Зілантом. 

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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