У якому з випадків водій може продовжувати рух по колу: тест на знання ПДР (відео)

Під час руху по колу деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується ігнорування дорожньої розмітки та знаків дорожнього руху.

В якій ситуації дозволено водію продовжити рух по колу? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Розмітка 1.18 на першому зображенні вказує дозволені напрямки руху по смугах. У цьому випадку рух дозволено тільки праворуч. Водію заборонено подальший рух по колу у цій смузі.

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У другій ситуації знак 5.16 показує дозволені напрямки руху. Рух у правій смузі дозволено лише праворуч, на виїзд. Водію так само заборонено продовжити рух по колу.

Отже, водіям в обох ситуаціях заборонено продовжувати рух по колу.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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