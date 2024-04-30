Чи може водій синього авто повернути ліворуч: тест на знання ПДР для уважних (відео)

На перехрестях деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується повороту ліворуч одного з транспортних засобів.

Чи дозволено водію синього автомобіля виконати поворот ліворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

У задачі наведено регульоване перехрестя, рух регулюється сигналами світлофора. В цьому випадку на світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках.

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На світлофорі також встановлена додаткова секція, що дозволяє виконати поворот ліворуч на червоний сигнал світлофора. У цей момент вона вимкнена.

Згідно з ПДР, вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою. Тому водій синього автомобіля змушений чекати, коли загориться червоний сигнал світлофора і додаткова секція, і лише після цього виконати поворот ліворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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