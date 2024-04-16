Навіть досвідчені водії плутаються: хто за правилами має проїхати перехрестя першим (відео)

Водії щодня стикаються з різними складними ситуаціями на дорогах. Зокрема, це стосується перетину нерегульованих перехресть.

Що робити, якщо перехрестя нерегульоване і немає жодних дорожніх знаків, у тому числі знаків пріоритету? Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Дорожнє покриття в обох автомобілів однакове. Наявність горизонтальної дорожньої розмітки на дорозі, якою рухається червоний автомобіль не визначає її статусу, тобто не робить головною. Отже, це звичайне перехрестя рівнозначних доріг.

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Згідно з ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу має дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Отже, за правилами у такій ситуації першим має проїхати синій автомобіль.

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