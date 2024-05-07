У якому з трьох напрямків водію дозволено рухатися: тест на знання ПДР (відео)

Під час перетину перехресть деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується ігнорування знаків дорожнього руху.

У якому напрямку дозволено рух водію білого автомобіля у цій ситуації? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Важливо звернути увагу на знаки, що стосуються напрямку руху. Один знак вказує напрямок руху за смугами. Зі смуги білого автомобіля дозволено рух у трьох напрямках – ліворуч, прямо та у зворотний бік.

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Водночас є знак, який забороняє поворот ліворуч. Однак він не забороняє розворот.

Проїхати прямо забороняє червоний сигнал світлофора. Тому, у цій ситуації, білий автомобіль може лише розвернутися.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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