Хто з водіїв має поступитися дорогою: тест на знання ПДР (відео)

Під час перестроювання зі смуги на смугу деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується ігнорування знаків дорожнього руху.

Хто з водіїв у даній ситуації повинен дати дорогу? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Згідно з правилами дорожнього руху, за одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який їде ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що їде праворуч.

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Однак у прикладі також присутній знак "Звуження дороги". У такому випадку водій вантажного автомобіля повинен дати дорогу легковому автомобілю.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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