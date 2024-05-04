Чи можна водію повернути праворуч у такій ситуації: тест на знання ПДР (відео)

Під час перетину перехресть деякі водії порушують ПДР. Зокрема, це стосується ігнорування сигналів світлофора та знаків дорожнього руху.

Чи дозволено водію синього автомобіля повернути праворуч? Про це розповіли Тest_pdr.ua.

Справа від автомобіля розташовані два дорожні знаки та світлофор. Верхній знак, 2.3 "Головна дорога", а під світлофором знак 4.1 "Рух прямо".

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На світлофорі основний сигнал червоний, однак стрілка у додатковій секції – зелена. Згідно з ПДР, сигнали світлофорів, окрім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету.

Наказовий знак "Рух прямо" не скасовується світлофором. Відповідно, водію синього авто заборонено повертати праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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