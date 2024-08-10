В якому з чотирьох напрямків може поїхати водій: задача на знання ПДР (відео)

Водій під'їхав до нестандартного перехрестя та може продовжити рух у чотирьох напрямках. Перед ним встановлений знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

У якому напрямку може продовжити рух водій білого позашляховика? Про це розповіли pdr2024tests.

Таким чином перша проїжджа частина є односторонньою, перетинати її по прямій не заборонено. Так само, як і повертати праворуч. Тому траєкторіями 3 та 4 можна проїхати.

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Своєю чергою траєкторія 1 – під забороною, оскільки рух у цьому напрямку здійснюватиметься назустріч потоку. Також у цьому напрямку встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено".

Знак встановлено праворуч, за ходом руху, тому він не забороняє проїзд за траєкторією 2. Таким чином водій білого позашляховика може проїхати траєкторіями 2, 3 і 4.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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