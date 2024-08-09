Кому з водіїв у цій ситуації заборонено повертати: задача на знання ПДР (відео)

На перехресті червоний автомобіль повертає ліворуч, а водій білого авто – праворуч. Перед перехрестям на проїзну частину нанесено розмітку, яка показує дозволені напрямки руху.

Хто з водіїв порушить правила, якщо проїде у задуманому напрямку? Про це розповіли pdr2024tests.

У задачі видно дорожній знак 5.16 "Напрямок руху по смугах". Дорожня розмітка дозволяє водієві червоного авто повернути ліворуч.

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Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" над лівою смугою має жовте тло, тому є тимчасовим. Тимчасові знаки мають перевагу над постійними, тому водій червоного автомобіля не може повернути ліворуч.

З водієм білого автомобіля простіше – перед ним розташований знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Він вказує, що водій перебуває на дорозі з одностороннім рухом, однак не зобов'язує рухатися лише прямо, тому водій може повернути праворуч.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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