В Ізраїлі виявили рідкісну срібну монету віком 2550 років (фото)

Ізраїльські археологи виявили надзвичайно рідкісну срібну монету. Знахідка датується періодом перського панування 6-5 століття до нашої ери.

Монету виявили на місці розкопок на Юдейських пагорбах. Знахідка проливає світло на перехід від використання шматочків металу до самих початків перших у світі монет, повідомляє allisraelnews.

Сама монета є дуже рідкісним типом, і зараз приєднується до обмеженої колекції з близько дюжини монет такого типу, знайдених під час легальних розкопок в Ізраїлі.

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Монета була навмисно розбитою або розрізаною на дві частини, що вказує на пізніше використання в 4 столітті до нашої ери як зважений шматок срібла, а не як монету. Таке явище рідко зустрічається в нумізматиці, науці про інтерпретацію старовинних монет.

Це тлумачиться як свідчення використання дорогоцінних монет для різних цілей торгівлі та оплати. Мета різання монет полягала в тому, щоб, наприклад, зменшити їх вартість вдвічі або іноді використовувати їх як символи, що часто траплялося з бронзовими монетами.

На відміну від пізніших зразків, монета була викарбувана з квадратним штемпелем, вбудованим в одну грань. Вибивання королівського символу на шматку срібла було офіційним способом довести автентичність і якість металу для торговців і міжнародних ринків.

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