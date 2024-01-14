У Саккарі знайшли давньоєгипетські гробниці та статую ''бога мовчання'' (фото)

Археологи в Єгипті виявили серію гробниць, датованих приблизно 1800-4800 роками, деякі з яких містять барвисті маски мумій і навіть дитячу статую бога мовчання.

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За словами Нодзому Каваї, директора Інституту вивчення стародавніх цивілізацій і культурних ресурсів Університету Канадзава, який керував розкопками, кольорові маски мумій, які носили мертві, ймовірно, належать римському періоду (29 р. до н. е. – 641 р. н. е.).

Як пише Live Science, археологи знайшли також маленьку статую Гарпократа, грецького бога, який виглядає як дитина, яка сидить верхи на гусаку – він асоціюється з тишею. Гусак уособлює "злого духа, над яким тріумфує Божественне Дитя".

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Команда також знайшла стелу або різьблену кам’яну плиту з написом, який вказує, що вона належить людині на ім’я "Героїд".

Археологи спочатку знайшли деякі з поховань на цьому місці в північній Саккарі — включно з гробницею "гідної" жінки, яку звали Деметрія, зображеної на різьбі з її домашнім улюбленцем.

Коли вони повернулися у 2023 році, то розкопали кілька додаткових гробниць і артефактів.

"Район, який ми розкопуємо, це східний уступ плато Північна Саккара. Найдавніші гробниці належать до Другої династії (приблизно 4800 років тому)", – пояснив керівник розкопок.

Команда науковців також знайшла гробниці 18-ї династії (приблизно з 1550 по 1295 рр. до н. е.), Пізнього періоду (приблизно з 712 по 332 рр. до н. е.), а також гробниці та артефакти, датовані часами Птолемеїв і Римської імперії.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту заявило в перекладі заяви, що в гробниці 18-ї династії була мумія в труні.

Саккара містить величезні некрополі, тому не дивно, що археологи знайшли гробниці різних династій Стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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