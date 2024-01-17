В Ізраїлі знайшли напис, якому 1500 років: було згадано Ісуса Христа (фото)

Ізраїльські археологи виявили грецький напис, який свідчить про існування церкви 5 століття в селі Тайбе, розташованому в долині Ізреель. Це перші докази раннього християнського поселення в цьому районі.

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Напис був знайдений у вторинному використанні в стіні двокімнатної будівлі, яка була побудована в пізню візантійську епоху. Він містить присвячення архієпископу Феодосію, який жив у Бейт-Шеані, розташованому приблизно за 10 кілометрів від Тайбе, повідомляє Times of Israel.

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Напис читається так:

"Христос, народжений від Марії. Це діло найбогобоязнішого і благочестивого єпископа... Той, хто входить, повинен молитися за них".

Формулювання "Христос, народжений від Марії" є поширеним християнським символом, який часто використовувався в ранньому християнстві. Воно також служило талісманом на удачу, щоб захистити від пристріту.

Археологи вважають, що церква, до якої належав напис, була побудована в кінці 5 століття. Вона була зруйнована під час землетрусу в 6 столітті, але потім була відновлена.

Знахідка напису має важливе значення для розуміння ранньої історії християнства в Галілеї. Вона свідчить про те, що християнство було добре засноване в цьому районі вже в 5 столітті.

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