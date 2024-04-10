В Італії у стародавній гробниці виявили грецькі амфори для вина (фото)

Археологи виявили етруську гробницю віком 2600 років, яка стояла запечатаною протягом століть. Цю стародавню гробницю знайшли у Вульчі, колись процвітаючому етруському місті в центральній Італії.

Могила має дві кімнати і досі зберігається у чудовому стані. Всередині гробниці археологи знайшли рідкісні та цінні предмети та останки, повідомляє Greek Reporter.

Дві камери, датовані 7 століттям до нашої ери, були ретельно висічені в м’якому вулканічному туфі. Перша камера містила чотири етруські транспортні амфори, призначені для зберігання місцевого вина.

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У другій камері виявлено різноманітні амфори та кераміку, які прийшли зі східних грецьких областей, до яких входили Іонія та Коринф. Крім того, там були предмети місцевого виробництва, в тому числі унікальна чорна кераміка.

Експерти вважають, що дві амфори всередині камери походять з грецького острова Хіос.

Нагадаємо, вчені змогли розкрити причини зникнення стародавньої культури Чавін у Перу.

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