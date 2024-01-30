В Ірландії знайшли тіло дитини в болоті: виявилося, що йому понад 2000 років (відео)

Археологи поліцейської служби Північної Ірландії (PSNI) знайшли у болоті добре збережене тіло віком понад 2000 років. Відкриття було зроблено на торфовищі на місці розкопок у Беллагі в жовтні 2023 року.

Спочатку команда, яка проводила розкопки, виявила кістки лівої гомілки та правої руки людини. Продовжуючи пошуки, команда виявила більше кісток, що належали тій же людині, пише Newsweek.

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Враховуючи стан останків, неможливо зробити занадто багато висновків про саму особу. Проте посмертний аналіз, проведений судово-медичним антропологом, встановив, що людина, ймовірно, була чоловічої статі й на момент смерті їй було 13-17 років.

Радіовуглецеве датування встановило час смерті між 2000-2500 роками тому, тобто приблизно 500 років до нашої ери.

Нагадаємо, на Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років.

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