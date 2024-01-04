У Йорданії знайшли документи про життя набатейської жінки в 1 столітті нашої ери: проливає світло на життя древнього міста Петра

У II столітті до н. е. Петра була столицею потужної торгової імперії, заснованої набатейцями. Розташована в Йорданії, вона була важливим політичним, культурним і економічним центром регіону.

Про це пише Arkeonews.

Місто було відоме своєю надзвичайною архітектурою, висіченою в скелях. До найвідоміших пам'яток Петри належать мавзолей Аль-Хазне, храм Дому Сонця і театр.

У 1961 році археологи виявили в Петрі документи, що нагадують сувої Мертвого моря. Ці документи, написані набатейською мовою, проливають світло на життя жінок у стародавньому місті.

Одним із найцікавіших документів є контракт купівлі-продажу фруктового саду. Документ був підписаний жінкою на ім'я Абі-Адан. Абі-Адан була власницею великого саду фінікових пальм біля Мертвого моря. Вона продала його Архелаю, набатейському стратегу, за значну суму грошей.

Цей документ свідчить про те, що жінки в Петрі мали значний економічний вплив. Абі-Адан була не просто домогосподаркою, а успішною бізнес-леді.

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Інші документи, знайдені в Петрі, також свідчать про важливу роль жінок у місті. Наприклад, в одному з документів жінка свідчить у суді як свідок. Це говорить про те, що жінки в Петрі мали право на юридичний захист.

Секрети Петри продовжують розкриватися. Археологічні дослідження дають нам все більше знань про це стародавнє місто і про людей, які колись його населяли.

Нагадаємо, у пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років.

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