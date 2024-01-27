У Гватемалі виявили нефритову маску у гробниці таємничого короля (фото)

У Гватемалі дослідники натрапили на таємничу нефритову маску. Знахідка, як вважають, належала раніше невідомому королю майя.

Знахідка розповідає захоплюючу історію релігійної відданості та престолонаслідування в період раннього класичного періоду майя майже 1700 років тому. Про це повідомляє National Geographic.

Дослідники натрапили на череп, кілька зубів і кам’яний ящик у формі труни. Також були знайдені підношення, які супроводжували поховання: горщик, набір величезних устричних мушель, кілька шматочків кістки та групу ретельно складених шматочків блискучого нефриту.

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В інших місцях майя такі блоки використовувалися для створення мозаїчних масок для королівських поховань, які часто влаштовувалися для зображення божеств або предків і зазвичай асоціювалися з багатством і владою людей, з якими вони були поховані.

Серед похоронних приношень також була знайдена витончена різьблена людська стегнова кістка. Однак кістка не належала королю, але її різьблення розповідало його історію. Як показало радіовуглецеве датування ладану та кісток, знайдених у склепі, Іцам Кокадж Бахлам, ймовірно, правив містом приблизно в 350 році нашої ери.

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