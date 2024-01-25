У Греції виявили винний магазин віком 1600 років

Археологи знайшли в Греції винний магазин, якому 1600 років. Будівля була зруйнована, можливо, через землетрус. Також учені знайшли розбитий посуд і 60 монет.

Винний магазин було виявлено в стародавньому місті Сікіон, розташованому на півдні Греції. Він працював, коли територія Греції перебувала у складі Римської імперії.

Про це пише Live Science.

Винний магазин був знайдений у північній частині комплексу, в якому розташовувалася серія майстерень з установками для пресування винограду та оливок. Археологи вважають, що в цьому магазині, крім вина, продавали й інші товари, наприклад, оливкову олію.

Усередині винного магазину археологи знайшли 60 бронзових монет. Більшість монет належать до періоду між 337 і 361 роками нашої ери. Також археологи виявили залишки мармурових стільниць і посудин із бронзи, скла та кераміки.

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За словами археологів, стародавній винний магазин, імовірно, був зруйнований унаслідок якоїсь раптової події, наприклад, землетрусу. Монети, знайдені всередині магазину, були розкидані по всьому приміщенню, що свідчить про те, що вони тримали в посудині, яка розбилася під час землетрусу.

Археологи поки що не можуть точно сказати, чи є причиною руйнування винного магазину саме землетрус. Можливо, у магазину обвалився дах, наприклад, через велику кількість опадів. У будь-якому разі після руйнування будівлі місцеві жителі не доклали жодних зусиль, щоб щось забрати з магазину. Як показує дослідження, весь комплекс, де знаходився магазин, був покинутий на початку 5 століття нашої ери.

Нагадаємо, поблизу Єрусалима знайшли рідкісну срібну монету віком 2500 років.

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