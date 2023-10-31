В Єгипті знайшли гробницю маловідомоі жінки-фараона віком 5000 років: відкриває нові сторінки історії Древнього Єгипту

В розкішній давньоєгипетській гробниці, де було виявлено вино з 5000-річною витримкою, ймовірно, покоїлася маловідома жінка-фараон відома як Мерет-Нейт Вона прийшла до влади після смерті свого чоловіка, короля Джета, який був третім правителем першої династії в Давньому Єгипті, близько 3000 років до нашої ери. Археологічні розкопки демонструють, що Мерет-Нейт була впливовою фігурою з надзвичайно високим рівнем влади.

Про це пише Business Insider.

Вчені, які досліджують її гробницю в Абідосі, в центральному Єгипті, вважають, що це відкриття може змінити історію Єгипту, адже є підстави вважати, що Мерет-Нейт може бути першою жінкою-фараоном Стародавнього Єгипту.

Виявлені написи всередині гробниці також свідчать про те, що Мерет-Нейт грала важливу роль у державі та займала високі посади.

За словами археологів, гробниця Мерет-Нейт була заповнена великими глечиками вина та сушеними виноградними кісточками. Багато глечиків були запечатані непошкодженими пробками.

Навколо гробниці фараонки були поховані 41 слуга та придворні. За археологічними даними, ці поховання були створені протягом тривалого періоду, що свідчить про те, що слуги не були жертвами при смерті фараона.

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Єгиптологи вважають, що Мерет-Нейт була матір'ю спадкоємця престолу короля Дена. Інші докази підтверджують, що вона виконувала регентські функції, можливо, під час дорослішання Дена.

Деякі експерти вважають, що Мерет-Нейт мала такі ж права, як і фараони-чоловіки. Це відкриття має великий історичний потенціал і може переписати історію Стародавнього Єгипту.

Якщо виявиться, що Мерет-Нейт справді була фараоном, це означатиме, що жінки почали правити Єгиптом набагато раніше, ніж вважалося. Наступними відомими жінками-фараонами були Неферусобек і Хатшепсут, але вони правили вже через 500 років після Мерет-Нейт.

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