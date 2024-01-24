У Данії виявили ніж з найдавнішим рунічним шрифтом (фото)

У Данії археологи виявили 2000-річний ніж з рунічним гравіюванням. Знахідку зробили на острові Фюн.

Вважається, що ніж є найдавнішим рунічним письмом, знайденим у Данії, і допомагає дослідникам зрозуміти найдавнішу писемність скандинавських країн. Про це повідомляє Azernews.

На ножі вигравірувано руни розміром півсантиметра, що утворюють слово hirila, що давньоскандинавською означає "маленький меч".

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"Ми рідко знаходимо такі стародавні руни, як руни на цьому ножі, і це унікальна можливість дізнатися більше про найдавнішу мову Данії, а отже, про мову, якою насправді говорили в залізному віці. У той час грамотність не була широко поширені, і тому читання та письмо асоціювалися з особливим статусом і владою. На початку історії рун писарі становили невелику інтелектуальну еліту, і перші сліди існування цих людей у ​​Данії можна знайти на Фюні", – зазначив рунолог Лісбет Імер з Датського національного музею.

Ніж знайшли поряд з урною в могилі на схід від міста Оденсе. Це незвичайна знахідка, яка говорить про розвиток найдавнішої скандинавської мови.

Кому належав ніж, поки невідомо, але припускають, що це був хтось із високопоставлених членів суспільства.

Нагадаємо, дитина знайшла у пісочниці римську монету віком 1800 років.

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