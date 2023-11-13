У британському музеї виявили перше в історії зображення привида віком 3,5 тисяч років

На старовинній глиняній дошці у давньоблизькосхідномц відділі Британського музею виявили перше у світі відображення привида. Твір датується близько 3,5 тисяч років тому і, за словами куратора музею Ірвінга Фінкеля, є частиною посібника з екзорцизму - методу вигнання небажаних духів.

Про це пише The Guardian

До цього часу дошка, придбана музеєм ще у XIX столітті, навіть не виставлялася. На ній зображено привида з витягнутими руками, який слідує за жінкою, його зап'ястя зв‘язані мотузкою, яку вона тримає. Супровідний текст детально описує ритуал, спрямований на щасливий перехід в підземний світ.

Куратор Фінкель називає цей артефакт "абсолютно приголомшливим предметом давнини", який довгий час залишався непоміченим. Він вважає, що привид на дошці - нещасний чоловік, і його високий, худий образ міг діяти на нерви мешканців будинку. Фінкель також розкрив, що правильний огляд виявив пропущений елемент малюнка - привид стає помітним лише при специфічному освітленні та куті.

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Як фахівець з клинопису, системи письма на Давньому Сході, Фінкель виявив, що дошку раніше було неправильно розшифровано. Оживання привида відбувається лише при правильному світлі і куті. Ритуал вигнання духа детально описується: створіть фігурки чоловіка і жінки, прикрасьте їх, повставте обличчям до сонця вранці, запаліть ялівець, об'єднайте фігурки і вимовте ім'я бога сонця - Шамаша. Інструкція завершується словами: "Не озирайся!"

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