У Британії випадково виявили новий вид морських слимаків (фото)

Науковці з Центру навколишнього середовища, харчових продуктів і аквакультури Великої Британії (Cefas) та Університету Кадіса в Іспанії повідомили про захоплююче відкриття нового виду морського слизняка поблизу британського узбережжя. Дослідники, здивовані своїм відкриттям, назвали новий вид Pleurobranchaea britannica.

Виявлення нового виду стало можливим завдяки регулярним дослідженням рибальства біля південно-західного узбережжя Англії та Кадіської затоки, де вчені зібрали 14 зразків морських слизняків. Хоча в британських водах мешкає понад 100 видів морських слизняків, нове відкриття є унікальним, пише IFLScience.

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Перші підозри викликало характерне розташування зябер на правій стороні тіла зразка, що відрізняло його від відомих видів морських слизняків. Після подальшого вивчення ДНК дослідники зробили висновок, що зразок належить до абсолютно нового виду.

Новий вид Pleurobranchaea britannica описаний як "кремово-глиняного кольору з білими цятками" і має довжину приблизно 2-5 сантиметрів. Він розширює різноманіття морських слизняків в роді Pleurobranchaea до трьох видів.

Хоча новий вид знайдено у британських водах, його виявлення є великою несподіванкою для наукового співтовариства. Раніше вважалося, що морські слизняки з цього роду мешкають в більш південних водах, але знайдений екземпляр довів зворотнє.

Іспанські дослідники в захваті від відкриття нового виду у британських водах, визнавши його значення для розширення нашого розуміння природи. Вони відзначають, що кліматичні зміни можуть вплинути на розповсюдження цього виду, що вимагає подальших досліджень.

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